Galatasaray elendi! Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildi







GÜNAY'IN BÜYÜK HATASI GOLE NEDEN OLDU



Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, müsabakanın 83. dakikasında yaptığı büyük hatayla Gençlerbirliği'nin gol atmasına neden oldu.



Günay, başkent temsilcisinde sağdan kullanılan kornerde altıpasa gelen meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Kale önünde topu önünde bulan Adama Traore fileleri havalandırarak skoru 2-0 yaptı.



Sarı-kırmızılı taraftarların bir bölümü hatanın ardından tezahüratla Günay'a destek vermeye çalışırken bir bölümü de her top geldiğinde tecrübeli file bekçisini ıslıkladı.



Maçın bitiş düdüğünün ardından teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşları, çok üzgün olduğu görülen Günay Güvenç'e moral verdi. ultrAslan'ın olduğu tribünden Günay lehine tezahüratlar yapıldı. Taraftarlar, Barış Alper Yılmaz'dan içeri giren takım arkadaşını tribüne getirmesi istedi.



Uzun süre beklemenin ardından yeniden sahaya dönen Günay'a taraftarlar büyük destek verdi. Duygulanarak ağladığı görülen Günay, taraftarın önüne giderek hem hatasından dolayı özür diledi hem de destek için teşekkür etti.