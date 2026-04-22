  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Göztepe Süper Lig'de aynı kaderi yaşadı

Süper Lig’de cumartesi günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı’nda Antalyaspor’u ağırlayacak olan Göztepe, sezonun son 4 haftasına girilirken geçtiğimiz yılın benzer bir tablosunu yeniden yaşıyor.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Süper Lig'de son iki sezona Avrupa hedefiyle başlayan Göztepe, 2024-2025 sezonunda da bitime 4 hafta kala beklentilerin gerisinde kaldı.

19 takımlı 2024-25 sezonunun ikinci yarısında son 4 maç öncesi 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, benzer bir tabloyu bu sezon da tekrar etti. 18 takımlı lig formatında mücadele eden Göztepe, yine aynı süreçte 3 galibiyet elde ederken 7 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

AVRUPA HEDEFİNİ KAÇIRDI

Göztepe geçen sezonun ikinci yarısında 15 puan topladı ve Avrupa hedefini kaçırdı. Göz-Göz bu sezonun ikinci devresinde ise 16 puanı hanesine yazdırıp Avrupa potasından çıktı. Bir türlü galibiyet serisi yakalayamayan Göztepe, 2026 yılında hiç üst üste 2 maç kazanamadı.

Son galibiyetini Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek alan Göztepe iç sahada ise aylardır 3 puan yüzü göremedi. Son olarak 31 Ocak'ta Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenebilen İzmir ekibi ardından evinde oynadığı Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarını berabere bitirdi, Galatasaray'a 3-1 kaybetti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA