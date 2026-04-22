TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL | GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de bitime dört hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, bu kez gözünü kupaya çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, hafta sonu ligde deplasmanda mağlup ettiği Gençlerbirliği ile bu akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası A Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Başkent ekibi ise B Grubu'nu 10 puanla üçüncü sırada bitirdi ve bu turda Galatasaray'ın rakibi oldu.
BU SEZONKİ 3. RANDEVU
Galatasaray ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım ile Ankara ekibi, Trendyol Süper Lig'de sezon başından beri iki kez karşılaştı.
İstanbul'daki maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmandaki müsabakadan ise 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.