TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL | GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Süper Lig’de bitime dört hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, bu kez gözünü kupaya çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, hafta sonu ligde deplasmanda mağlup ettiği Gençlerbirliği ile bu akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede galip gelen takım adını yarı finale yazdıracak. Karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar ve muhtemel kadrolar merakla bekleniyor. Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşmasının detayları…

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası A Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Başkent ekibi ise B Grubu'nu 10 puanla üçüncü sırada bitirdi ve bu turda Galatasaray'ın rakibi oldu.

BU SEZONKİ 3. RANDEVU

Galatasaray ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım ile Ankara ekibi, Trendyol Süper Lig'de sezon başından beri iki kez karşılaştı.

İstanbul'daki maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmandaki müsabakadan ise 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

