61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı başlıyor

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin 'ProSeries' kategorisindeki tek yol bisikleti yarışı olan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, pazar günü Çeşme'den start alıyor. Pro- Series kategorisinde dünyanın en prestijli etaplı yol bisikleti organizasyonları arasında gösterilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 61. yılında bir kez daha Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliğini uluslararası geniş yayın ağı aracılığıyla dünya genelinde izleyiciyle buluşturacak.

27 ÜLKE, 23 TAKIM, 161 SPORCU

Tur 2026'da 26 Nisan-3 Mayıs arasında toplam 8 etapta 3 WorldTeam, 14 ProTeam ve 6 Continental Team kategorisinde toplam 23 UCI takımı mücadele edecek. Türkiye'yi temsil eden 4 kıta takımı da organizasyonda yer alırken, 23 takım ve 27 farklı ülkeden 161 sporcu etap zaferi için pedal çevirecek. İtalya, İspanya, Türkiye, Belçika, Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık, Polonya, Almanya, Çekya ve Norveç en çok sporcu ile temsil edilen ülkeler olacak.