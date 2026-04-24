Aslan şok yaşadı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek elendi ve büyük bir şok yaşadı. Fenerbahçe'nin havlu atmasının ardından, kupanın son şampiyonu Galatasaray da tek maç üzerinden yapılan çeyrek finalde elendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 maçın ardından mağlubiyet yaşadı. İstanbul ekibi, iç sahadaki 13 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.

EVİNDE SERİSİ BİTTİ

Sahasında son olarak 25 Kasım 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika Temsili Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenilen Galatasaray, ardından taraftarı önünde 8 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Söz konusu maçlarda 34 kez ağları sarsan Galatasaray, 12 golü kalesinde gördü.