Ege’de Play-Off rüzgarı

TFF 3. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri bugün hayati maçlara çıkıyor. 4. Grup'ta adını Play- Off hattına yazdırmayı başaran Karşıyaka, Balıkesirspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor, üst lig hedefi için kritik virajda sahaya inecek. Play-Off'un ilk ayağında iki Ege temsilcisi Karşıyaka ile Ayvalıkgücü Belediyespor derbide kozlarını paylaşacak. Kritik randevu bugün saat 17.00'de Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 28 Nisan Salı günü saat 20.00'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak. Sezonu 59 puanla tamamlayan ve üst üste 4'üncü kez Play-Off'a kalan Ayvalıkgücü Belediyespor, teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde istikrarını sürdürürken, 67 puanla grubu tamamlayan Karşıyaka, Burhanettin Basatemür yönetiminde sergilediği form grafiğiyle dikkat çekiyor. Normal sezonda iki takım arasında oynanan ilk maç golsüz sona ererken, İzmir'deki rövanşı Karşıyaka 2-0 kazandı.

BAL-KES, ES-ES'İ AĞIRLIYOR

Dördüncü Grup'u 58 puanla 5'inci sırada tamamlayarak Play-Off bileti alan diğer Ege ekibi Balıkesirspor ise grup ikincisi Eskişehirspor'u ilk maçta bugün ağırlayacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede kırmızı-beyazlı ekip, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Bal-Kes, 28 Nisan Salı günü Eskişehir'de oynanacak rövanşta turu geçmeye çalışacak. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Balıkesirspor deplasmanda 3-0 kazanmış, rövanş ise 1-1 sona ermişti.