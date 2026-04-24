Fener karnesine güvenecek

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı kritik randevuda büyük maç karnesine güvenecek. Sarı-lacivertliler Domenico Tedesco yönetiminde bu sezon ligde ezeli rakipleri ile oynadığı dev maçlarda hanesine 13 puan yazdırdı. Beşiktaş'a karşı oynadığı 2 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, Galatasaray ile ilk maçta berabere kaldı. Kanarya, Trabzonspor'u ise sahasında 1-0, deplasmanda 3-2'lik skorlarla yendi. Fenerbahçe, bu sezon ezeli rakipleriyle ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak hanesine 13 puan yazdırdı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda lider G.Saray ile oynayacağı maçta dev rakiplerine karşı aldığı pozitif sonuçlara güvenecek.

LİGDE KAYBETMEDİ

Teknik direktör Tedesco, G.Saray maçıyla birlikte 6. derbisine çıkacak. Tedesco, Aslan'a karşı 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Beşiktaş ile de 3 kez rakip olan Tedesco'nun takımı, gurbette 3-2, iç sahada 1-0'lık skorlarla galibiyete ulaştı.