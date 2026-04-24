Kartal turladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, taraftarı önünde konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Siyah-beyazlılar, Konyaspor'un rakibi oldu. 9. dakikada Ruan'ın pasında topla buluşan Ui-Jo kale çaprazında topla buluştu. Güney Koreli şutunu göndermek üzereyken son anda Emirhan Topçu araya girdi ve tehlikeyi önledi. 17. dakikada Cerny'nin pasında topla buluşan Murillo'nun kale sahasına çevirdiği topa El Bilal Toure gelişine vurdu ve meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0. 32. dakikada Olaitan'ın ceza sahasına gönderdiği yüksek topa Oh kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 38. dakikada Olaitan'ın El Bilal Toure ile girdiği duvar pasının ardından yaptığı sert vuruşta top dışarı gitti. 45. dakikada Ui-Jo'nun pasında topla buluşan Hadergjonaj'ın şutu kaleci Ersin kornere gönderdi. Karşılaşmada ilk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

48. dakikada Hadergjonaj'ın kullandığı serbest vuruşta savunma arkasına sarkan Ui-Jo'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top kaleyi bulmadı. 60. dakikada Cerny'nin ortasında El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere gitti. 78. dakikada Mounie'nin pasında topla buluşan Fatih'in şutu savunmaya çarpıp kornere çıktı. 80. dakikada Rashica'nın içeri çevirdiği topu Oh'tan önce son anda Lima kornere gönderdi. 83. dakikada savunmada Alanyaspor'un hatasında araya giren Olaitan'ın pasında Oh turu garantileyen golü attı: 2-0. 85. dakikada Rashica'nın ortasında Orkun kafa vuruşuyla farkı üçe çıkardı: 3-0. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş 3-0'lık skorla yarı finale yükseldi.

EL BİLAL TOURE SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Beşiktaş'ın Malili yıldızı El Bilal Toure, uzun süren gol hasretine Türkiye Kupası'nda son verdi. Siyahbeyazlı formayla son golünü Süper Lig'de Kayserispor karşısında atan Malili oyuncu, bu maçın ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan uzak kaldı. Tedavi sürecinin ardından sahalara dönen Toure, formasına kavuştuğu dönemde gol yollarında etkisiz kalmıştı. Genç oyuncu, bu süreçte yaklaşık 5 maçlık suskunluğun ardından (1.5 ay), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor karşısında fileleri havalandırarak yeniden golle buluştu.

SERGEN YALÇIN'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, ligde son oynanan Samsunspor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Yalçın, Alanyaspor karşısında Uduokhai'nin yerine Emirhan Topçu'ya, Asllani'nin yerine Wilfred Ndidi'ye ve Cengiz Ünder'in yerine ise Vaclav Cerny'ye görev verdi

TARAFTARLARDAN TAM DESTEK

Beşiktaş'ın, Alanyaspor'u konuk ettiği maçta tribünler doldu. Ligde bu sezon oynadığı maçların büyük bölümünde taraftarlarının yeterli desteğini alamayan Kara Kartal'da futbolcular bu kez hınca hınç dolu tribünlere karşı forma giydi. Siyah-beyazlı taraftarlar, kupadaki rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da elenmesiyle birlikte satışa çıkarılan tüm biletleri tüketti. Maç öncesi ısınma hareketleri sırasında başlayan yoğun destek, başlama düdüğüyle birlikte zirveye ulaştı. Taraftarların bu yoğun ilgisi, ligdeki Samsunspor mücadelesinin ardından moral arayan futbolcular için de büyük bir itici güç oldu