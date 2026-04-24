Merkezefendi evinde kayıp

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında ertelenen müsabakada Galatasaray, Denizli deplasmanında Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'i 80-90 yendi. İlk periyotta oyun ve skor dengede geçti, fark en fazla 5 sayı açıldı.

Galatasaray, Buğrahan Tuncer'in son saniyedeki üçlüğü ile periyodu 22-20 önde tamamladı. Galatasaray 9-2'lik seriyle ikinci çeyreğin 2. dakikası içinde skoru 29-20'ye getirince Zafer Aktaş'ın molası geldi. Jerome Robinson üçüncü çeyreğin ilk dakikası içinde üst üste iki teknik faulle oyundan atıldı. Devre 47-32 G.Saray'ın üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-kırmızılılar farkı 23 sayıya çıkardıktan sonra dördüncü periyoda 72-52 önde girdi. Bitime 5 dakika kala 21 farkla önde olan Galatasaray, Merkezefendi'yi rahat mağlup etti. Öte yandan Manisa Basket bugün 19.00'da F.Bahçe'yi konuk edecek.