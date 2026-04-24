Milli güreşçilerden büyük başarı

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcularımız büyük başarılara imza attı. Milli sporcu Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazandı.
Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kiloda gümüş madalya aldı. Tuba Demir, kadınlar 55 kilo bronz madalya maçında Kuzey Makedonya'dan Veronika Konsevich'ı 5-2 yenerken, büyükler Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını kazandı. Türkiye'yi 57 kiloda temsil eden Elvira Süleyman Kamaloğlu, elemelerde Macar Tamara Dollak'ı 10-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde de UWW takımından Belaruslu Aryna Dzemchanka Martynava'yı 9-5 yenerek yarı finale çıktı.