Trabzonspor çok mutlu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Samsunspor'u penaltı atışları sonucunda 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. 28. dakikada Coulibaly'nin ortasında topla buluşan Tomasson'un şutunu kaleci Onana kornere çeldi. Aynı dakikada Zeki'nin uzak mesafeden sert şutu direğin üzerinden auta gitti. 35. dakikada Pina'nın ortasında Augusto'nun uçarak yaptığı kafa vuruşu kaleci Okan'da kaldı. İlk yarı golsüz tamamlandı. 69. dakikada Ndiaye, Onana'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 60. dakikada Zeki'nin kullandığı kornerde kaleye yönelen topu Onana son anda çeldi. 77. dakikada Muçi'nin ortasına Onuachu'nun gelişine şutunu Okan kornere çeldi. Karşılaşmada normal sürede gol sesi çıkmadı ve maç uzatmalara gitti. Uzatma bölümü de golsüz biterken, penaltı atışlarına geçildi. Trabzonspor, Onuachu, Muçi ve Nwakaeme'nin kaydettiği gollerle Samsunspor'u 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Trabzonspor'da Onana, Satka, Yunus Emre ve Moumandilmadji'nin atışlarını çıkarırken, kalesinde devleşti.

BORDO-MAVİLİLERE İKİ KÖTÜ HABER

Trabzonspor'a iki kötü haber geldi. Bordomavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, Okay Yokuşlu ve Batagov'un sezonu kapattığını ifade etti. Samsunspor maçı öncesi konuşan Tekke, "Bu hafta yine iyi haber almadık. Batagov ve Okay, büyük ihtimalle operasyon geçirecekler ve sezonun kalanında bizimle olmayabilirler" ifadelerini kullandı.