Bornova 1877'den ilginç talep: Küme düşme kaldırılsın

İzmir temsilcisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz Türk futbolunda yaşanılan bahis cezalarının büyük bir sonucu olarak maalesef Bölgesel Amatör Lig'e düşmüştür. Bireysel olarak cezalandırılan futbolculardan mahrum kalan kulüplerimiz bir nevi cezanın büyüğünü çekmiştir. İlgili süreçte küme düşmenin kaldırılması yönünde Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer kurumlara başvurularımız bulunmakta olup, süreç titizlikle takip edilmektedir. Bahis cezalarından doğan mağduriyetlerin ancak küme düşmenin kaldırılmasıyla ortadan kaldırılacağına inanıyoruz" denildi.

