Derbiye saatler kala kadroya alındı!

Fenerbahçe'de derbi öncesi yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin yıldız futbolcusu Marco Asensio, sakatlığını tamamen geride bırakarak Galatasaray karşılaşmasının kadrosuna alındı.

ASENSIO GERİ DÖNDÜ

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun taktik planlarında kilit bir rol oynayan ancak bir süredir sahalardan uzak kalan Asensio, sağlık heyetinden gelen onayın ardından idmanlardaki hırslı görüntüsüyle formayı kaptı. İspanyol hücumcunun derbi kadrosuna dahil edilmesi, şampiyonluk yolunda kritik bir virajda olan sarı-lacivertli camiada büyük sevinç yarattı.