Kart gördü! Hakemin üstüne yürüdü

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Maçın 60. dakikasında Yunus Akgün, Oosterwolde'nin müdahalesi sonrası ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Yasin Kol ise bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
FENERBAHÇE'DEN İTİRAZ
Fenerbahçeli futbolcular penaltı kararı sonrası Yasin Kol'a itirazlarda bulundu. VAR incelemesinin ardından Yasin Kol oyuncuların yerlerine geçmesini istedi.
Fenerbahçe'de sarı kartı bulunan Ederson, yerine geçmemek için ısrar edince Yasin Kol tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.
Fenerbahçe'de Ederson gördüğü kırmızı kart sonrası çok sinirlendi.