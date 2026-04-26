Saran'dan bir ilk! Derbiye özel taraftara büyük jest

Galatasaray ile oynanacak kritik derbi öncesinde sarı-lacivertli yönetim, taraftarlarını sevindiren özel bir karara imza attı.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Rams Park deplasmanı için yola çıkacak Fenerbahçe taraftarlarına kulüp tarafından çubuklu forma hediye edildi.

DEPLASMAN TRİBÜNÜNE ÇUBUKLU JESTİ

Süper Lig'de sezonun en önemli maçlarından biri öncesinde Fenerbahçe, deplasman tribününde büyük bir birliktelik görüntüsü oluşturmayı hedefliyor. Yönetim, Rams Park'ta takımı destekleyecek tüm sarı-lacivertlilere kulübün simgesi haline gelen çubuklu formayı dağıtarak taraftarın motivasyonunu artırdı.