3. Lig’de rövanş zamanı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bugün Play-Off rövanş maçları oynanacak. Karşıyaka 0-0 biten ilk maçın rövanşında Ayvalıkgücü Belediyespor'u ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de start alacak. Karşıyaka taraftarları, maçın maraton tribün 100, numaralı 300, VIP 1250 TL'den satışa çıkan biletlerini büyük oranda tüketti. Konuk Ayvalık taraftarlarına ise deplasman biletleri 130 TL'den satılacak. Alsancak Stadı'ndaki rövanşın kapalı gişe oynanması bekleniyor. Mücadeleyi kazanan takım tur atlayıp Eskişehirspor-Balıkesirspor eşleşmesinin galibiyle final için rakip olacak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma bölümü, yine beraberlik halinde ise seri penaltılar kazananı belirleyecek.

BAL-KES'E DEV PRİM

Play-offun ilk maçında Eskişehirspor'u evinde taraftarı önünde 2-1 mağlup ederek avantajı eline geçiren Balıkesirspor, bugün rakibiyle tur için rövanşa çıkacak. Eskişehir Fethi Heper Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Balıkesirspor her türlü galibiyet ve beraberlik halinde tur atlayacak. Eskişehirspor'un tek farklı galibiyetlerinde ise maç uzatmaya gidecek. Bu yıl normal sezonda Eskişehir'i deplasmanda 3-0 yenen, rövanşta 1-1 berabere kalıp, play-offun ilk maçını da kazanan Bal-Kes rakibine yine üstünlük sağlayıp yoluna devam etmeyi hedefliyor. Geçen sezon play-off finali oynamasına rağmen 2'nci lig hedefine ulaşamayan kırmızı-beyazlılarda başlatılan şampiyonluk primi kampanyasında destek 8 milyon 800 bin TL'ye ulaştı.