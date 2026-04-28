Aslan, Buruk’la “Tarih yazıyor”

TRENDYOL Süper Lig'de son 3 haftaya büyük bir avantajla giren Galatasaray, üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu kazanmaya çok yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta deplasmanda Samsunspor'u yendiği takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

Aslan, bu maçta puan kaybetse bile Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarından çıkacak sonuçlara göre yine de şampiyonluğunu ilan edebilir. Ligde 13. bitirilen 2021-2022 sezonunun ardından göreve gelen teknik direktör Okan Buruk yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 3 sezon üst üste şampiyonluk ipini önde göğüsledi. Sarı-kırmızılılar, kalan haftalarda çok büyük bir hata yapmaması halinde üst üste 4, toplamda ise 26. kez şampiyonluğa ulaşacak. Galatasaray, bunu başarması durumunda kendisine ait 1996-2000 arasındaki 4 sezon üst üste şampiyon olma rekoruna ortak olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbol oynadığı dönemde yaşadığı 4 sezonluk şampiyonluk serisini teknik adam olarak da yaşamayı amaçlıyor. Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen Buruk, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997 sezonuyla başlayıp 1999-2000 sezonuyla tamamlanan 4 sezonluk şampiyonluk serisinde futbolcu olarak görev yaptı. 2022'de futbolcu olarak unutulmazları arasına girdiği takıma teknik direktör olan Buruk, dördüncü şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor.