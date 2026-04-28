Beşiktaş takıldı

Süper Lig'de geçen hafta Samsunspor'a kaybeden Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kaldı. 12. dakikada soldan Orkun'un kullandığı köşe vuruşunda Toure, ön direkten topu arkaya aşırdı. Müsait durumdaki Oh'un kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Grbic, kornere çeldi. 19. dakikada Bartuğ'un sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta top, yan direğe çarptı ve ceza sahası içine düştü. Dönen topu tamamlamak isteyen Serginho'nun şutunu kaleci Vasquez çıkardı. 26. dakikada Orkun'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Grbic, topu sol üst köşeden son anda kornere gönderdi. Maçın ilk yarısı, golsüz bitti. 61. dakikada Olaitan'ın ortasında Toure'nin kafa vuruşu direkten döndü. 89. dakikada Asllani'nin kullandığı kornerde Ndidi'nin kafa vuruşu direğe çarpıp oyun alanına döndü. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kaldı.