Bodrum FK son dakikada 1 puanı aldı

TRENDYOL 1'inci Lig'de Play-Off oynamayı önceki hafta garantileyen Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig'i hedefleyen Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında eksik olmasına rağmen 1 puanı son anda aldı. Bu skorla ligde Süper Lig düğümü ve sıralama hesapları son haftaya kaldı. Büyük avantaj tepen Amed Sportif Faaliyetler son hafta Iğdır FK deplasmanında kazanırsa Süper Lig'e çıkacak. Diyarbakır'dan 1 puanla dönen Bodrum FK, 64 puana yükselerek 5'inci sıradaki yerini korudu. Ligin son haftasında evinde Sarıyer'i konuk edecek yeşil-beyazlılar maçı kazandığı takdirde sezonu 5'inci sırada tamamlayacak ve ev sahibi avantajını elde edecek. Bodrum FK, kazanamaması durumunda 62 puana sahip 6'ncı Pendikspor'un, Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Esenler Erokspor deplasmanında kayıp yaşamasını bekleyecek.