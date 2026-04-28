Fenerbahçe’de deprem!

SÜPER Lig'de zirve mücadelesini yakından ilgilendiren derbide Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak şampiyonluk ihtimalini mucizelere bırakan Fenerbahçe'de dün akşam çok hareketli saatler yaşandı.

Derbi sonrası acil toplantı kararı alan Fenerbahçe Yönetim Kurulu, dün saat 14.00'te toplanırken, toplantı saat 16.00 sularında sona erdi. Ardından Samandıra'da futbol yönetimi ve futbolcular ile ikinci toplantı yapıldı. ÜÇ AYRILIK BİRDEN

Sarı-lacivertliler, yapılan toplantıların ardından teknik direktör Domenico Tedesco, sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kalan üç haftada takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin yer alacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır. Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."