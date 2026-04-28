Göz-Göz ideale dönüyor

TRENDYOL Süper Lig'de hafta sonu Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Göztepe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte kart cezaları sona eren oyuncuların takıma dönmesiyle birlikte ideal 11 yeniden şekilleniyor. Kalede yine Lis'in görev yapması beklenirken, savunmada Godoi ile cezasını tamamlayan Heliton'un yeniden ilk 11'e dönmesi öngörülüyor. Defans hattında Bokele'nin de görevine devam edeceği ifade ediliyor. Sağ bekte Arda Okan'ın forma giymesi bekleniyor. Orta sahada kart cezasını geride bırakan Dennis'in, Miroshi ile birlikte yeniden 11'deki yerini alacağı belirtiliyor. Sol kanatta ise Amin Cherni'nin ilk 11'de başlaması bekleniyor. Hücum hattında ise Antunes Juan ve Janderson'un görev alması K İzmir temsilcisi için Avrupa bileti artık ince hesaplara kaldı. Göztepe, ilk olarak bu hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Ardından G.Antep'i konuk edecek Göz-Göz, Samsun deplasmanıyla sezonu tamamlayacak bekleniyor. Göztepe'de Heliton, Dennis ve Miroshi'nin cezalarının sona ermesiyle birlikte teknik heyetin eli güçlenirken, İzmir temsilcisi güçlenir- Trabzonspor karşısına ideal kadrosuna yakın bir 11 ile çıkmaya hazırlanıyor.