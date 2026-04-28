Göztepe Voleybol hareketli

YENİ sezon öncesi kapsamlı bir yapılanma sürecine giren Göztepe Voleybol'da teknik ekipte dikkat çeken bir ayrılık kararı alındı. Sarı-kırmızılı ekipte 2 sezondur görev yapan yardımcı antrenör Burak Simit ve alan antrenörü Alihan Atıgan ile geçtiğimiz sezon kadroya katılan atletik performans antrenörü Gencer Yarkın ve istatistik antrenörü Ramazan Öztürk ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu ayrılıkların önümüzdeki sezon planlaması doğrultusunda gerçekleştiği vurgulanırken, görev yaptıkları süre boyunca takıma sağladıkları katkılar nedeniyle antrenörlere teşekkür edildi. Açıklamada, "Antrenörlerimize verdikleri emekler için teşekkür eder, devam eden kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

KADRO SİL BAŞTAN

TEKNİK ekipte yaşanan bu değişim, Göztepe Voleybol'da sezon sonu başlayan köklü dönüşümün bir parçası olarak dikkat çekti. Sultanlar Ligi'nde 26 maçta 9 galibiyet ve 17 mağlubiyet alarak sezonu düşme hattının 2 basamak üzerinde, 11'inci sırada tamamlayan İzmir temsilcisinde kadroda da ciddi bir revizyona gidildi. Sarı-kırmızılılar, Ceren Kestirengöz Kapucu, İlayda Uçak, Kayla Haneline, Emine Arıcı, Kara Bajema, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sherridan Atkinson, Nehir Kurtulan, Eda Kafkas, Amelie Rotar ve Lana Scuka ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Daha önce başantrenör Ataman Güneyligil ile de devam edilmeyeceği açıklanmıştı. Öte yandan Göztepe, dış transferde Çinli yıldız smaçör Yushan Zhuang ile sözleşme imzaladı