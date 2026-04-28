Kritik mayıs!

Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Antalyaspor karşısında aldığı galibiyetle moral depolarken, puanını 51'e yükseltti ve 5. sıradaki Başakşehir ile aynı puana ulaşarak haftayı 6. basamakta tamamladı. Averaj farkıyla bir basamak geride yer alan İzmir temsilcisi için Avrupa bileti artık ince hesaplara kaldı. Ligin ikinci yarısında istediği sonuçları almakta zorlanan Göztepe, zaman zaman puan kayıpları yaşasa da Avrupa yarışından kopmadı. Özellikle kritik haftalarda alınan galibiyetlerle yeniden ivme yakalayan sarı-kırmızılı ekip, son düzlüğe girilirken iddiasını korumayı başardı. Teknik heyet ve oyuncular, inişli çıkışlı performansa rağmen hedeflerinden sapmazken, kalan maçlarda maksimum puan hedefiyle sahaya çıkacak.

HAFTA SONU TRABZON'DA

SEZON boyunca istikrarlı bir grafik çizen Göztepe, özellikle iç sahadaki etkili performansıyla dikkat çekerken, son haftalarda aldığı kritik puanlarla yarışın içinde kalmayı başardı. Teknik heyet ve oyuncular, kalan haftalarda hata yapma lükslerinin olmadığının farkında. Sarı-kırmızılılar, hem kendi maçlarını kazanıp hem de rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Göztepe'yi zorlu bir fikstür bekliyor. İzmir ekibi, hafta sonu deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Karadeniz deplasmanından alınacak puan ya da puanlar, Avrupa yolunda belirleyici olabilir. Ardından iç sahada Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Göz-Göz, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Sezonun son haftasında ise Samsunspor deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılılar, kaderini son düdüğe kadar kovalayacak.