KSK ateşi yaktı









BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon başından beri düşme hattından çıkamayan Karşıyaka, ligin bitimine 2 hafta kala bir basketbol mucizesini gerçekleştirmeye doğru yürüyor. Önceki gün Erokspor'u tıklım tıklım dolu tribünler önünde ağırlayan yeşil-kırmızılı ekip, kaybetse havlu atacağı maçı 68-67 kazanmayı başardı. Antrenör Ahmet Kandemir yönetiminde son 5 maçta 4'üncü galibiyetini alarak bitti denilen umutlarını tekrar yeşerten yeşil-kırmızılılar, kalan 2 haftada 2'de 2 yaparsa kurtuluşunu ilan edecek. KSK, son 2 haftaya 8 galibiyetle düşme potasında girerken, Bursaspor 9 galibiyete ulaştı. Ligde Manisa Basket ve maçları eksik Aliağa Petkimspor ile Mersin Spor'un da 9'ar galibiyetleri var. Bu hafta Karşıyaka deplasmanda Tofaş'la, Bursaspor da Erokspor'la karşılaşacak. Kaf-Kaf son hafta Bursa'yı ağırlayacak. Lig sonunda 7 takıma kadar averaj hesabı yapılma ihtimalleri bile var.

MESUT SANCAK'TAN ALKIŞ

KARŞIYAKA'YA yıllardır büyük destek verip bu sezonun en kritik haftalarında basketbolda oyuncu maaşları ve prim ödemeleri için kulübün yardımına koşan Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Erokspor maçında protokol tribününde büyük heyecana ortak oldu. Nefes kesen mücadeleyi izledikten sonra soyunma odasına inip takımı da kutlayan Sancak, "Harika Karşıyaka. Karşıyaka Basketbol Takımımız, yine çok zorlu bir mücadeleyi kazandı, Esenler Erokspor'u bir farkla yenerek Süper Ligde kalmaya yönelik çok önemli bir adım attı. Maçı heyecanımız dorukta izledik. Değerli Aygün Başkanımız ve kıymetli İlker Ergüllü kardeşimiz ile sevincimizi, sevgiyle, çoşkuyla paylaştık. Takımımızı ve teknik direktörümüzü, Başkanımız ve İlker kardeşimiz ile birlikte soyunma odasında kutladık. Takımımız eminiz Süper Lig'de kalacak. Yaşasın Karşıyaka" açıklamasını yaptı.