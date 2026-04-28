Manisa FK fırsatı kaçırdı

TRENDYOL 1'inci Lig'de Play-Off yolunda önemli rakiplerinden Ankara Keçiörengücü'ne deplasmanda 2-1 kaybeden Manisa Futbol Kulübü bitime 1 maç kala Play-Off şansını matematiksel olarak kaçırdı. Maçın 18'inci dakikasında geriye düşüp 36'ncı dakikada Yasin Güreler'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Manisa FK, ilk yarı sonunda beraberliği yakalasa da istediği sonucu alamadı. Siyah-beyazlılar, 2-1'lik mağlubiyetin ardından 52 puanda kalarak Ankara Keçiörengücü'nün 5 puan gerisine düştü. İddiası kalmayan Manisa FK sezonun son haftasında evinde küme düşmesi kesinleşenSakaryaspor'la karşı karşıya gelecek.