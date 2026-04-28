Muğlaspor’a eski başkanlar sahip çıktı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki Play-Off'un ilk turunda geçen hafta olaylı maçta konuk ettiği Şanlıurfaspor'la eşleşen Muğlaspor'da eski başkanlar Hamdi Yücel Gürsoy, Selahi İyibilir, Erol Kutlay, Eminer İçten, Rüştü Gürsoy, Önder Kaytan, Abdurrahman Uçar, Hamza Akercan, Erol Kapiz, Haluk Beyimoğlu, Ali Çakır ve Hüseyin Nizamoğlu kulübe destek verdi. İki takım arasındaki ipler Şanlıurfa yönetiminin açıklamasının ardından gerilirken, eski başkanlar, "Muğla'ya yönelik tehdit kabul edilemez" açıklamasını yaptı. Muğlaspor'un eski kulüp başkanları, Şanlıurfaspor Başkanı Kemal Saraçoğlu'nun son hafta maçları sonrası taraftarlarla birlikte yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Eski başkanlar, Muğla'ya yönelik tehdit içerdiği öne sürülen söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirterek yetkilileri göreve çağırdı.