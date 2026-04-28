Trabzonspor kayıp

Süper Lig'de son iki maçını kazanamayan Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. 21'de topla buluşan Bardhi'nin pasında topla buluşan Berkan'ın şutunu kaleci Onana çıkardı. 32'de kullanılan kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Olaigbe'nin set şutunu kaleci Onana çıkardı. Ceza sahası içerisinde dönen topa kafayla vuran Berkan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 39'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Bardhi'nin pasında Berkan'ın sert şutu ağlara gitti: 2-0. Maçın ilk yarısı, Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle bitti.

AUGUSTO'NUN GOLÜ YETMEDİ

79. dakikada Pina'nın asistinde Augusto şık bir kafa vuruşuyla farkı bire indirdi: 2-1. 86. dakikada Goncalves'in kaydettiği gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.