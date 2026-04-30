Merih Demiral'ı çıldırttılar: Dünya yıldızıyla birbirine girdi!

RONALDO: SEZON BİTİNCE KONUŞACAĞIM

Cristiano Ronaldo ise maç sonu açıklamasında "Pek çok kötü şey görmeye başladım. Sezon bitince konuşacağım. Birçok futbolcu şikayet ediyor. Sosyal medyada hakemler ve lig hakkında paylaşım yapıyorlar. Bu iyi değil. Suudi Arabistan bu vizyonda bir lig değil. Şikayet etmeyi bırakmalıyız. Bizler rol model olmalıyız. Suudi Arabistan Ligi dünyanın en iyi liglerinden biri olmak için rekabet ediyor. Dolayısıyla Avrupa'ya da örnek olmalıyız. Ancak herkes abartılı derecede şikayet etmeye başladı. Şampiyonluğu herkes istiyor ama yaşananlar, işi kaosa götürmeye başladı. Buna bir son vermeliyiz. Lige, futbola zarar vermeyin. Bu futbol, savaş değil." sözlerini sarf etti.