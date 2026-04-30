Merih Demiral'ı çıldırttılar: Dünya yıldızıyla birbirine girdi!

Suudi Arabistan Ligi'nin 30. haftasında Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Nassr ile Merih Demiral'ın formasını giydiği Al-Ahli karşı karşıya geldi.
Kritik mücadeleyi Cristiano Ronaldo ve Coman'ın golleriyle 2-0 kazanan Al-Nassr, şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.
HAKEM TARTIŞMALARI
Oldukça sert geçen mücadelede hakem kararları tartışma konusu olurken, milli yıldız Merih Demiral, aldığı sert müdaheleler nedeniyle çılgına döndü.
RONALDO VE COMAN İLE TARTIŞTI
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle çılgına dönen Merih, ayağındaki darbeleri gösterdiği sırada eski takım arkadaşı Ronaldo'nun gülerek karşılık vermesi milli yıldızı çıldırttı.
Bu esnada Kingsley Coman'ın da olaya dahil olup Merih ile sözlü dalaşa girmesiyle gerilim arttı.
MERİH'İ TAHRİK ETTİLER
Mücadelenin ardından karşılaşmada kaos ortamı oluşurken, Al-Nassrlı oyuncuların hakeme sitem eden Merih Demiral'ı tahrik ettiği gözlendi.
Ev sahibi takımın oyuncularından Simakan, maçın ardından Al-Nassr bayrağını alarak Merih'in üzerine doğru koştu.
MADALYASINI GÖSTERDİ
28 yaşındaki futbolcu ise Al Nassr tribünlerine gitti ve Asya Şampiyonlar Ligi Kupası'nda kazandıkları madalyayı gösterdi.
"UTANÇ VERİCİ"
Hakem kararlarını ağır bir şekilde eleştiren Merih şunları söyledi: "Bütün hakemler çıldırmış! Ayağıma bakın. Neredeyse ayağımı kırıyordu! Al Nassr'ın kazanması için yardım ediyorlar. Vallahi utanç verici! Al Ahli ise elhamdülillah her zaman maçlarını sahada kazanıyor. Kimseden yardım almadan kazanıyoruz."
OLAY PAYLAŞIM
Merih Demiral, gece saatlerinde sosyal medya hesabından madalyasını tribünlere gösterdiği anları paylaşarak, "İlk kez stadyumlarında bir Şampiyonlar Ligi madalyası var" ifadelerine yer verdi.
RONALDO: SEZON BİTİNCE KONUŞACAĞIM
Cristiano Ronaldo ise maç sonu açıklamasında "Pek çok kötü şey görmeye başladım. Sezon bitince konuşacağım. Birçok futbolcu şikayet ediyor. Sosyal medyada hakemler ve lig hakkında paylaşım yapıyorlar. Bu iyi değil. Suudi Arabistan bu vizyonda bir lig değil. Şikayet etmeyi bırakmalıyız. Bizler rol model olmalıyız. Suudi Arabistan Ligi dünyanın en iyi liglerinden biri olmak için rekabet ediyor. Dolayısıyla Avrupa'ya da örnek olmalıyız. Ancak herkes abartılı derecede şikayet etmeye başladı. Şampiyonluğu herkes istiyor ama yaşananlar, işi kaosa götürmeye başladı. Buna bir son vermeliyiz. Lige, futbola zarar vermeyin. Bu futbol, savaş değil." sözlerini sarf etti.
Bu sezon 29 maça çıkan tecrübeli yıldız, Al Ahli ile üst üste 2 sezon Asya Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.