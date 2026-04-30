Süper Lig'de 32'nci haftanın hakemleri açıklandı: Yasin Kol, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır...

TFF'den yapılan açıklamaya göre, haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:



Yarın

17.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy

2 Mayıs Cumartesi

20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir FK: Oğuzhan Aksu

20.00 Trabzonspor-Göztepe: Ozan Ergün

20.00 Samsunspor-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses