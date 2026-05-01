  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! 3 yıldıza dev teklif

Fenerbahçe’de transfer piyasası hareketlendi. Sarı-lacivertlilerin yıldız isimleri Brown, Oosterwolde ve Nene için toplamda 59 milyon Euro’yu bulan ciddi tekliflerin masada olduğu öne sürüldü. Yönetimin gelecek tekliflere göre karar vermesi bekleniyor.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de transfer gündemi yeniden hareketlendi. Gazeteci Yusuf Kenan Çalık'ın aktardığı bilgilere göre, Avrupa kulüpleri sarı-lacivertlilerin üç yıldız ismi için harekete geçti. Brown, Oosterwolde ve Nene'yi kapsayan teklif paketinin toplam değerinin 59 milyon Euro'ya ulaştığı iddia edildi. Kulüp cephesinin gelecek resmi tekliflere göre karar vereceği belirtiliyor.

ÜÇ YILDIZA DEV TEKLİF YAĞDI

Gazeteci Yusuf Kenan Çalık'ın aktardığı bilgilere göre, Archie Brown, Jayden Oosterwolde ve Dorgeles Nene için kulübe toplamda 59 milyon Euro'yu bulan teklif paketi ulaştı.

TEK TEK TEKLİF RAKAMLARI BELLİ OLDU

Haberde yer alan detaylara göre:

Archie Brown için 17 milyon Euro

Jayden Oosterwolde için 20 milyon Euro

Dorgeles Nene için 22 milyon Euro

olmak üzere üç oyuncu için ayrı ayrı resmi teklifler sunulduğu belirtildi.

YÖNETİM KARAR AŞAMASINDA

Fenerbahçe yönetiminin, gelen astronomik teklifleri değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor. Kulübün, yeni teknik direktörün raporu doğrultusunda nihai kararını vermesi bekleniyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA