Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! 3 yıldıza dev teklif

Fenerbahçe'de transfer gündemi yeniden hareketlendi. Gazeteci Yusuf Kenan Çalık'ın aktardığı bilgilere göre, Avrupa kulüpleri sarı-lacivertlilerin üç yıldız ismi için harekete geçti. Brown, Oosterwolde ve Nene'yi kapsayan teklif paketinin toplam değerinin 59 milyon Euro'ya ulaştığı iddia edildi. Kulüp cephesinin gelecek resmi tekliflere göre karar vereceği belirtiliyor.
ÜÇ YILDIZA DEV TEKLİF YAĞDI
Gazeteci Yusuf Kenan Çalık'ın aktardığı bilgilere göre, Archie Brown, Jayden Oosterwolde ve Dorgeles Nene için kulübe toplamda 59 milyon Euro'yu bulan teklif paketi ulaştı.
TEK TEK TEKLİF RAKAMLARI BELLİ OLDU
Haberde yer alan detaylara göre:
Archie Brown için 17 milyon Euro
Jayden Oosterwolde için 20 milyon Euro
Dorgeles Nene için 22 milyon Euro
olmak üzere üç oyuncu için ayrı ayrı resmi teklifler sunulduğu belirtildi.
YÖNETİM KARAR AŞAMASINDA
Fenerbahçe yönetiminin, gelen astronomik teklifleri değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor. Kulübün, yeni teknik direktörün raporu doğrultusunda nihai kararını vermesi bekleniyor.