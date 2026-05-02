Hull City’den Premier Lig hedefi!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'te sezonun son haftasında kritik bir zafere imza attı. Kendi sahasında Norwich City'yi geriden gelerek mağlup eden "Kaplanlar", Play-Off hattına girerek Premier Lig hedefini sürdürdü.

ACUN ILICALI'NIN HULL CITY'Sİ PLAY-OFF'TA!

McBurnie'nin etkili performansıyla gelen galibiyet, "Kaplanlar"a Premier Lig yolunda kritik bir adım attırdı. Böylece Hull City, üst lige yükselme mücadelesi için Play-Off aşamasına adını yazdırdı.