Kaşıyaka potada hayati mesela!

Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'e start alacak. Kaf-Kaf'ta geçen hafta Safiport Erokspor önünde son saniye basketiyle takıma galibiyeti getiren Young, belindeki sakatlık nedeniyle büyük oranda forma giyemeyecek.

Düşme korkusu yaşayan tüm rakiplerinden sonra parkeye çıkacak Karşıyaka ligin son 2 haftasına 8 galibiyetle düşme hattında girdi. Son hafta en yakın rakiplerinden Bursaspor'u ağırlayacak Kaf-Kaf'ın kurtuluş barajıyla arasında 1 galibiyet fark bulunuyor. Tofaş ise 10 galibiyetle ligde kalmayı matematiksel olarak garantilemeye çalışıyor.