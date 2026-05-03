7. etap Ballerini’nin

CUMHURBAŞKANLIĞI Türkiye Bisiklet Turu'nun 152.8 kilometrelik Antalya- Antalya etabını Astana Takımı'ndan Davide Ballerini 3 saat 19 dakika 41 saniye ile kazandı. Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Tarakçı tekerlek farkı ile dördüncü oldu.

TUR BUGÜN SONA ERECEK

GENEL Ferdi Klasmanda Caja Rural'dan Sebastıan Berwıck yarınki etapta da Turkuaz Mayoyu giyecek. Yeşil Mayo ise el değiştirdi ve 1 puanla Tom Crabbe'den, Davide Ballerini'ye geçti. Berwick aynı zamanda Kırmızı mayoyu da taşımaya hak kazandı. 8 gün boyunca süren ve 8 etaptan oluşan 1153 kilometre uzunluğundaki 61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bugün koşulacak 105.2 kilometrelik Ankara-Ankara kriteryumu ile sona erecek. Yeni şampiyonlar, takım birincileri kupa ve madalyalarını düzenlenen törenle alacak. Başkent Ankara'da gerçekleşecek 105,2 kilometrelik final etabı,

11.00'de başlayacak. Günün son mücadelesi, güçlü sprinterlerin öne çıkacağı yüksek tempolu bir finişe sahne olacak.