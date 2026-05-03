Aliağa Petkim atesten çıkamadı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde ilk yarıda 15 sayı farkla öne geçip ardından 19 sayıyla geriye düştüğü maçta Bahçeşehir Koleji'ne 95-76 yenilen Aliağa Petkimspor 9 galibiyette kalarak küme düşme korkusunu iyice yaşamaya başladı. Trabzonspor ve Manisa Basket önünde önemli galibiyetler almasına rağmen rakiplerinin de kazanmasıyla düşme hattındaki Karşıyaka'nın nefesini ensesinde hisseden Petkim, hesap yapmaya başladı. En az 1 galibiyete ihtiyacı olan Petkimspor rakipleri birer maç oynarken iki maça çıkmanın avantajını elinde bulunduracak. Aliağa ekibi sezonu hafta içinde salı günü erteleme maçında zirve yarışındaki Beşiktaş'a konuk olup, ardından Tofaş deplasmanıyla bitirecek.