Avrupa’da Türk finali

İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi dörtlü finali, Türk finaline sahne olacak. İlk yarı final maçında temsilcimiz Vakıfbank, Imoco Conegliano'yu 2-0'dan geri dönüp 3-2 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

İkinci yarı final maçında ise Eczacıbaşı, Scandicci'yi yine altın sette devirerek finale adını yazdırdı. Final maçı bugün saat 20.00'de oynanacak ve bir Türk takımı kadınlar voleybolunda Avrupa'nın en büyüğü olacak. Dün saat 17.00'de başlayan ilk yarı finalde VakıfBank, A. Carraro Imoco'nun üst üste yaptığı hatalarla 8-5'lik üstünlük yakaladı. İtalyan temsilcisi, son anları etkili oynadı ve ilk seti 25-22 üstün bitirerek 1-0 öne geçti. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci seti Imoco, seti 25-18 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü seti Vakıfbank 29-27 alarak skoru 2-1'e getirdi. VakıfBank dördüncü seti ise 25-23 kazandı ve 2-2'lik eşitliği yakaladı. Final setinde de hata yapmayan Vakıfbank, seti 15-11 alarak maçı 3-2 kazandı. Eczacıbaşı ise ilk seti 25-20 kaybetti. İkinci seti 25-20 alarak eşitliği yakalayan İstanbul temsilcisi, 3. setten de 25-17 galip ayrılarak büyük avantaj elde etti. 4. seti İtalyan ekibi 25-21 aldı ve mücadele altın sete gitti. Altın sette rakibine şans tanımayan Eczacıbaşı 15-8'lik skor ve 3-2'lik toplam set sonucunda finale adını yazdıran 2. Türk takımı oldu.