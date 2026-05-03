Ayvalıkgücü 2. Lig’e hazır

GENÇ YETENEKLER İZLENİYOR

KIRMIZI-BEYAZLI camia olarak yetiştirdikleri Ali Habeşoğlu'nun bu sezon Bodrumspor'da son derece başarılı bir dönem geçirdiğini kaydeden teknik direktör Yıkılmazdağ, "İnşallah bu sporcumuz çok daha iyi yerlerde ve kulüplerde olacaktır. Ali Habeşoğlu'nun satışından yüzde 15 bir payımız var. Bu sene de Emirhan Boz isimli 2006 doğumlu orta saha oyuncusu bir sporcumuz var. Onu izleyen kulüpler var. Yağız Haydar Doğan isimli santraforumuz ile Melih'i izleyen kulüpler mevcut. Başka genç ve yetenekli sporcularımızı da birçok kulüp takip ediyor. İnşallah bu sporcularımızın başarıları sürer ve transfer oldukları takımlarda Ayvalıkgücü'nü en iyi şekilde temsil ederler" ifadelerini kullandı.



HER ŞEY PARA DEĞİL

LİGDE bütçe olarak kendilerinden kat be kat üstün durumdaki takımlarla mücadele ettiklerini hatırlatan Mehmet Yıkılmazdağ, "Tabi biz bu durumda; daha çok çalışıp, daha fazla mücadele etmek ve saha da daha çok birlikte hareket edip, daha fazla takımı oyunu oynayarak bu açığımızı kapatmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken; bireysel yeteneklerle değil, takım olarak bir bütün olarak hareket ediyoruz. Bu sene grubumuzda olan; Eskişehir, Karşıyaka, Balıkesir, Kütahya ve Altay gibi takımlar gerçekten büyük camialar. Onları eleyip 2. Lige çıkabilirsek, bu bizim için çok büyük bir başarı olacaktır. İnanıyoruz ve inşallah başaracağız" diye konuştu.

