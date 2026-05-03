Ayvalıkgücü 2. Lig’e hazır

Bu sezon Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele ederek lig sonunda Play-Off maçları oynamaya hak kazanan Ayvalıkgücü Belediyespor'un başkanı Mehmet Babayiğit ve teknik direktörü Mehmet Yıkılmazdağ, Yeni Asır Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Yarın Play-Off 2. turunda Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek Ege ekibi, 4 yıldır mücadele verdiği Play-Off maçlarını geçerek, bu yıl şeytanın bacağını kırmak istiyor. 4 yıl önce 3. Lig'e çıktıktan sonra elde ettikleri başarılı sonuçların ardından 4 yıldır Play- Off maçlarına katıldıklarını hatırlatan Başkan Mehmet Babayiğit, "Bu sezon da yine oldukça kısıtlı ekonomik imkanlarla kurduğumuz takım kadromuzla ligde mücadele ettik. Şimdi önümüzde Eskişehirspor bir ekip. Onlar ile iki maç oynayacağız. Ama biz, sporcularımızla, teknik ekibimizle ve yönetim olarak her türlü imkansızlık, zorluk ve olumsuzlukların üstesinden gelerek finale çıkacağımıza inanıyor, pazartesi günü kendi saha ve seyircimiz önünde ağırlayacağımız rakibimizin karşısında iyi bir skor ve sonuçla sahadan ayrılacağımızı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.
YENİ ALİ'LER GELİYOR
Takım ruhu olarak 2. Lig'e hazır olduklarını ve bu ligde başarılı bir futbol sergileyebileceklerine inandıklarını kaydeden Mehmet Babayiğit, "Eğer 2. Lig'e çıkmayı başarabilirsek; biz yine mevcut düzenimizi bozmayacağız. Yine düşük maliyetlerle güçlü bir takım kurmaya çalışacağız. Amacımız genç oyuncuları Türk futboluna kazandırabilmektir. Geçen sene Ali Habeşoğlu'nu Bodrum'a verdik. Habeşoğlu gibi birkaç futbolcumuz daha vardı. Onları da talep eden kulüplere gönderdik. Bu yıl da, üst liglerde yer alan kulüplerin yöneticileri tarafından takip edilen oyuncularımız mevcut. Biz, bu genç oyuncularımızın yıldızlarını parlatarak Türk futboluna kazandırmayı ve kulübümüze ekonomik kazanç sağlayabilmeyi maçı var. Rakibimiz gerçekten zorlu yabilmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.
EMİRHAN'IN YILDIZI PARLIYOR
AYVALIKGÜCÜ Belediyespor'un başarılı teknik direktörü Mehmet Yıkılmazdağ ise, geçen sene şansız bir şekilde kendi saha ve seyircileri önünde şampiyonluğu kaçırdıklarını hatırlatarak, "Bu sene amacımız; Eskişehirspor'u eleyip, finale yükselmek ve final maçını da kazanarak, 2. Lig'e çıkabilmektir. İnşallah bunu başarırız" dedi.
GENÇ YETENEKLER İZLENİYOR
KIRMIZI-BEYAZLI camia olarak yetiştirdikleri Ali Habeşoğlu'nun bu sezon Bodrumspor'da son derece başarılı bir dönem geçirdiğini kaydeden teknik direktör Yıkılmazdağ, "İnşallah bu sporcumuz çok daha iyi yerlerde ve kulüplerde olacaktır. Ali Habeşoğlu'nun satışından yüzde 15 bir payımız var. Bu sene de Emirhan Boz isimli 2006 doğumlu orta saha oyuncusu bir sporcumuz var. Onu izleyen kulüpler var. Yağız Haydar Doğan isimli santraforumuz ile Melih'i izleyen kulüpler mevcut. Başka genç ve yetenekli sporcularımızı da birçok kulüp takip ediyor. İnşallah bu sporcularımızın başarıları sürer ve transfer oldukları takımlarda Ayvalıkgücü'nü en iyi şekilde temsil ederler" ifadelerini kullandı.
HER ŞEY PARA DEĞİL
LİGDE bütçe olarak kendilerinden kat be kat üstün durumdaki takımlarla mücadele ettiklerini hatırlatan Mehmet Yıkılmazdağ, "Tabi biz bu durumda; daha çok çalışıp, daha fazla mücadele etmek ve saha da daha çok birlikte hareket edip, daha fazla takımı oyunu oynayarak bu açığımızı kapatmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken; bireysel yeteneklerle değil, takım olarak bir bütün olarak hareket ediyoruz. Bu sene grubumuzda olan; Eskişehir, Karşıyaka, Balıkesir, Kütahya ve Altay gibi takımlar gerçekten büyük camialar. Onları eleyip 2. Lige çıkabilirsek, bu bizim için çok büyük bir başarı olacaktır. İnanıyoruz ve inşallah başaracağız" diye konuştu.