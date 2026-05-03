Bodrum FK puansız bitirdi!

Trendyol 1. Lig'de Play-Off'u haftalar önce garantileyen Bodrum FK, sezonun son maçında sahasında konuk ettiği Sarıyer'e 1-0 mağlup oldu ve sezonu 5. sırada tamamladı. 4. dakikada Alper'in pasında topla buluşan Gökdeniz'in şutu üstten auta gitti. 6. dakikada Imeri'nin ortasında savunmaya seken ve kaleye yönelen topu kaleci Furkan kontrol etti. 13. dakikada Alper'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Furkan'da kaldı. 22. dakikada Alper, kullandığı kornerde doğrudan kaleyi düşündü ancak çizgi üzerinde Furkan geçit vermedi. 23. dakikada Camara'nın sert şutu kaleci Sousa'da kaldı. 41. dakikada Dembele'nin şutunda Sousa çok iyi uzandı. İlk yarı golsüz tamamlandı.

ÖMER'E ENGEL OLAMADI

66. dakikada Camara'nın şutunda topu elinden kaçıran Sousa, kaleye yönelen topu çizgiden son anda çeldi. 79. dakikada Cebrail'in pasında topla buluşan Poko'nun röveşatasında meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 81. dakikada Traore'nin pasında topla buluşan Ömer'in uzaklardan şutu ağlarla buluştu: 0-1.84. dakikada Dembele'nin şutunu Sousa güçlükle çeldi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Bodrum FK sezonun son maçında Sarıyer'e 1-0 mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar bu sonuçla sezonu 64 puanla 5. sırada tamamladı.

Play-Off'ta rakip Pendik

Normal sezonu 5. sırada tamamlayan Bodrum FK, Play-Off çeyrek finalinde ligi 6. basamakta bitiren Pendikspor ile eşleşti. İki takım tek maçlık 1. turda 7 Mayıs Perşembe günü Bodrum'un evi Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Tur atlayan takım Çorum FK-Keçiörengücü eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yarı final çift maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak. Bu turu da geçen finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak.