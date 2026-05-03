Fener pes etmiyor

TRENDYOL Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Başakşehir'i 3-1 mağlup etti ve G.Saray'ın 4-1 kaybettiği haftada farkı 4'e indirdi. 3. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasında Shomurodov'un uzaktan sert şutunda kaleci Mert Günok gole engel oldu. 14. dakikada İsmail Yüksek'in yerden vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi. 28. dakikada Oosterwolde'nin pasında Musaba, yakın mesafeden vurdu. Top, kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Dönen topu önünde bulan Talisca'nın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. 36. dakikada savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Harit, sol kanatta topla buluştu ve çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda, Oosterwolde'ye de çarpan top ağlarla buluştu: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi. 57. dakikada Fred'in pasında ceza alanı yayı üzerinde topla buluşan Talisca, şık bir vuruşla takımını tekrar öne geçirdi: 2-1. 68. dakikada Fred'in pasında Talisca'nın gelişine şutunu kaleci Muhammed çeldi. 72. dakikada yine Fred'in pasında yine Talisca çok şık bir dönüşün ardından çektiği şutla hat-trick yaptı: 3-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Zeki Murat Göle'den 4'ü zorunlu 6 hamle

BAŞAKŞEHİR'İ konuk eden Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, G.Saray'la son oynanan derbi müsabakasına göre ilk 11'de 4'ü zorunlu 6 değişikliğe gitti. Göle, Ederson, Matteo Guendouzi ve Archie Brown'u cezaları, Dorgeles Nene'yi ise sakatlığı sebebiyle oynatamadı. Zeki Murat Göle, Milan Skriniar ile Sidiki Cherif'i ise yedek soyundurdu. Başakşehir karşısında bu isimlerin yerine ise Mert Günok, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Anthony Musaba, Çağlar Söyüncü ve Fred Rodrigues ilk 11'de görevlendirildi.