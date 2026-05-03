Galatasaray'a soğuk duş

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu ve şampiyonluğunu ilan etme fırsatını tepti. 7. dakikada Ndiaye'nin pasına hareketlenen Mouandilmadji'nin kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak Günay'ın müdahalesiyle kornere gitti. 9. dakikada orta sahadan ceza sahası çizgisi üzerine kadar topu süren Yunus Akgün'ün aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 23. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği sağladı. Yalçın Kayan'ın ara pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin ceza sahası yayı üzerinden plase vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 31. dakikada Sane'nin kullandığı serbest atışta kaleye yönelen topu, kaleci Okan Kocuk çizgi üzerinde kontrol etti. 44. dakikada Yalçın Kayan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
FARK İKİNCİ YARIDA AÇILDI
56. dakikada Osimhen'in ceza sahasında vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 57. dakikada Mouandilmadji'nin içeri çevirdiği topu önünde bulan Ndiaye kontrol edip vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1. 63. dakikada Günay Güvenç, kısa kalan topu kayara uzaklaştırmak isterken ceza sahası dışında topa elle müdahale etti, direkt kırmızı kart gördü. 71. dakikada Yalçın'ın pasıyla buluşan Mouandilmadji yerden vurdu, farkı ikiye çıkardı: 3-1. 82. dakikada Elayis Tavşan'ın şutunu çelen kaleci Batuhan'ın sektirdiği topu Ndiaye tamamladı: 4-1. Galatasaray, Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu.
Torreira oyuna devam edemedi
Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira sakatlandı. Karşılaşmanın 39. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası kenarda tedavi gören Lucas Torreira, devre arasında oyundan alındı ve yerine İlkay Gündoğan dahil oldu. Deneyimli oyuncunun sakatlığının ciddiyetinin yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.
Günay Güvenç kırmızı kart gördü
Galatasaray, Samsunspor ile deplasmanda oynadığı maçta 63. dakikada 10 kişi kaldı. Galatasaray'da Victor Osimhen, 63. dakikada geri pas attı. Samsunspor'dan Marius, kaleci Günay'dan önce topu aldı. Marius, kaleci Günay'dan sıyrılmak isterken top ceza sahası dışında deneyimli kalecinin eline çarptı. Günay Güvenç, kırmızı kart gördü. Galatasaray'da Günay'ın kırmızı kart görmesinin ardından 66. dakikada Leroy Sane yerini Batuhan Şen'e bıraktı ve kaleye Batuhan Şen geçti.
Okan Buruk'tan tek değişiklik
GALATASARAY'DA teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor karşısında tek zorunlu değişiklik yaptı. Milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesinin ardından teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor karşısında kaleyi Günay Güvenç'e teslim etti. Dizinde esneme olan Yaser Asprilla da Samsunspor maçının kadrosunda yer almadı.