Galatasaray'a soğuk duş

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu ve şampiyonluğunu ilan etme fırsatını tepti. 7. dakikada Ndiaye'nin pasına hareketlenen Mouandilmadji'nin kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak Günay'ın müdahalesiyle kornere gitti. 9. dakikada orta sahadan ceza sahası çizgisi üzerine kadar topu süren Yunus Akgün'ün aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 23. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği sağladı. Yalçın Kayan'ın ara pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin ceza sahası yayı üzerinden plase vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 31. dakikada Sane'nin kullandığı serbest atışta kaleye yönelen topu, kaleci Okan Kocuk çizgi üzerinde kontrol etti. 44. dakikada Yalçın Kayan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.