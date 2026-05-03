Kaf-Kaf istikrardan yana

TFF 3. Lig'de Play-Off'ta beşinci kez hayal kırıklığı yaşayan Karşıyaka'da taraftarlar, sözleşmesi biten teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün takımda kalmasını istiyor. Sanal medyada taraftar sayfaları, tecrübeli teknik adamla yeni sezonda da yola devam edilmesi gerektiğini savundu. Görev yaptığı kulüplerde altyapıdan ve amatörden birçok genci vitrine çıkarırken, takımlarını zirve yarışına ortak eden Basatemür'e eski kulübü Menemen FK başta olmak üzere teklifler olduğu iddia edildi.

BAZEN İSTESENİZ DE OLMUYOR

PLAY-OFF'TA Ayvalıkgücü Bld'ye elendikten sonra sessizliğini bozan Basatemür ise camianın 23 yıllık şampiyonluk hasretine son veremedikleri ve taraftarı mutlu edemedikleri için üzüntülerini anlatacak kelime bulamadığını belirtti. Basatemür, "Konuşmanın bir şeyler söylemenin zor olduğu zamandayız. Tüm takım olarak büyük üzüntü içindeyiz. Bu üzüntü ilk defa kendimizden çok taraftarı mız için. Onlar için ne söylesek az kalır. Kesinlikle daha iyisini yaşayabileceğimiz bir sezonun böyle bitmesi üzüntümüzü daha da artıran nedenlerden biri. Futbol böyle bir oyun bazen çok isteseniz de olmuyor" açıklamasını yaptı.