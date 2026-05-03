Muğlaspor meşalelerle karşılandı

TFF 2. Lig Play-Off ilk turunda deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde eden Muğlaspor, Muğla'ya dönüşte büyük bir coşkuyla karşılandı. Takım otobüsü, tesisler yolunda taraftarların meşaleler, bayraklar ve tezahüratlarla oluşturduğu kortej eşliğinde karşılanırken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Yüzlerce taraftar, takımlarına destek vererek galibiyeti kutladı. Muğlaspor tesislerinde devam eden karşılamada futbolcular ve teknik heyet büyük sevgi gösterileriyle karşılandı. Takım, taraftarlarla birlikte galibiyet sevincini paylaşırken, tezahüratlar uzun süre devam etti. Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, "Biz yaklaşık 10 gündür bir linç yaşıyoruz. Biz Muğla'nın Türkiye'nin en güzel şehri olduğunu, buradaki insanların ahlaklı olduğunu, buradaki insanların karakterli olduğunu, buradaki insanların bu işi çok doğru yaptığını ispatlayacağız" dedi.