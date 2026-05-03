Ne yaptın Göz-Göz!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, deplasmanda Trabzonspor'la 1-1 berabere kalarak Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik 1 puan aldı. 11. dakikada Janderson'un sağ taraftan çıkardığı pası penaltı noktası yakınında Juan kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üst direkten döndü. 24. dakikada ceza alanı dışından Muçi'nin yerden sert şutunda, kaleci Lis sol tarafına gelen topu yatarak çeldi. 32. dakikada Arda Okan'ın sağ taraftan yerden pasında penaltı noktasına yakın bir yerden Juan'ın şutunda, top kaleci Onana'nın solundan filelerle buluştu: 0-1. 34. dakikada Janderson'un ceza alanı dışından yerden sert şutunda, top kale direğinin hemen yanından auta çıktı. 42. dakikada Mustafa Eskihellaç, Antunes'e yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI
50'de Göztepe kontratağında sağ kanattan topu taşıyan Dennis son çizgiye inmeye çalıştı ancak savunmada Bouchari, kayarak yaptığı müdahale ile topun sahibi oldu. 58'de Ozan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının gerisine düşen topa Onuachu kafayı vurdu. Yerden seken top yandan auta çıktı. 87'de Trabzonspor'un sağ kanattan geliştirdiği hücumda Pina'nın yaptığı ortada penaltı noktasının soluna inen topu göğsüyle önüne alan Onuachu sağ ayağıyla vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlarla buluşturdu ancak topun ağlarla buluşmasından sonra maçın hakemi, Onuachu'nun topu kantrol ederken Heliton'a faul yaptığını belirterek golü iptal etti. 90+3'te Zubkov'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Lovik kafayla topu kale alanına çevirdi. Umut voleyle sol üst köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.
4 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Göz-Göz son haftalardaki yükselen formuyla Avrupa yarışına dört elle sarıldı. Kasımpaşa ve Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra geçen hafta da evinde Antalyaspor'u deviren İzmir ekibi dün de kritik Trabzonspor Antalyasdeplasmanından 1 puanla dönerek 5.'lik yarışında vites yükseltti. Bu periyotta 6 puan toplayan Göz-Göz, Başakşehir'in kaybettiği hafta berabere kalarak direkt rakibinin 1 puan önünde 5. basamağa oturdu. Göztepe son 2 maçı olan Gaziantep FK ve Samsunspor karşılaşmalarını da kayıpsız geçerek 5. sırayı garantilemeyi ve Türkiye Kupası'nı Trabzonspor ya da Beşiktaş'ın kazanmasını bekleyecek. Böylece 5. olarak Avrupa kupaları biletini kapacak. Öte yandan Göztepe'nin rakipleri son 4 maçta 3. kez kırmızı kart gördü. Dün Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç 42. dakikada Antunes'e sert girdiği için oyundan ihraç edilmişti. 12 Nisan'da 3-3 berabere biten Kasımpaşa ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan Kocaelispor karşılaşmalarında rakipler 10 kişi kalmıştı. Göz-Göz bu periyotu yenilmeden 8 puanla geçti ve 5.'lik yarışında yeniden gaza bastı.
TARAFTARLAR BİRLİK OLDU
GÖZTEPE taraftarı, Trabzonspor deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren yüzlerce taraftar, maç öncesinde Trabzon'da bir araya gelerek adeta deplasmanı ev ortamına çevirdi. Şehrin farklı noktalarında toplanan futbolseverler, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde takımlarına moral verdi. Karadeniz'in zorlu atmosferine rağmen coşkusundan hiçbir şey kaybetmeyen Göztepeliler, maç saatine kadar birlik ve beraberlik mesajı verdi.