Ne yaptın Göz-Göz!

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI 50'de Göztepe kontratağında sağ kanattan topu taşıyan Dennis son çizgiye inmeye çalıştı ancak savunmada Bouchari, kayarak yaptığı müdahale ile topun sahibi oldu. 58'de Ozan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının gerisine düşen topa Onuachu kafayı vurdu. Yerden seken top yandan auta çıktı. 87'de Trabzonspor'un sağ kanattan geliştirdiği hücumda Pina'nın yaptığı ortada penaltı noktasının soluna inen topu göğsüyle önüne alan Onuachu sağ ayağıyla vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlarla buluşturdu ancak topun ağlarla buluşmasından sonra maçın hakemi, Onuachu'nun topu kantrol ederken Heliton'a faul yaptığını belirterek golü iptal etti. 90+3'te Zubkov'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Lovik kafayla topu kale alanına çevirdi. Umut voleyle sol üst köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

4 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Göz-Göz son haftalardaki yükselen formuyla Avrupa yarışına dört elle sarıldı. Kasımpaşa ve Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra geçen hafta da evinde Antalyaspor'u deviren İzmir ekibi dün de kritik Trabzonspor Antalyasdeplasmanından 1 puanla dönerek 5.'lik yarışında vites yükseltti. Bu periyotta 6 puan toplayan Göz-Göz, Başakşehir'in kaybettiği hafta berabere kalarak direkt rakibinin 1 puan önünde 5. basamağa oturdu. Göztepe son 2 maçı olan Gaziantep FK ve Samsunspor karşılaşmalarını da kayıpsız geçerek 5. sırayı garantilemeyi ve Türkiye Kupası'nı Trabzonspor ya da Beşiktaş'ın kazanmasını bekleyecek. Böylece 5. olarak Avrupa kupaları biletini kapacak. Öte yandan Göztepe'nin rakipleri son 4 maçta 3. kez kırmızı kart gördü. Dün Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç 42. dakikada Antunes'e sert girdiği için oyundan ihraç edilmişti. 12 Nisan'da 3-3 berabere biten Kasımpaşa ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan Kocaelispor karşılaşmalarında rakipler 10 kişi kalmıştı. Göz-Göz bu periyotu yenilmeden 8 puanla geçti ve 5.'lik yarışında yeniden gaza bastı.