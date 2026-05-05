Göz-Göz'de Juan rüzgarı

YAZ DÖNEMİNDE GİDİYOR MU?

Ara transfer döneminde 15 milyon Euro teklif edilmesine rağmen Fransız ekibi Lille'e satılmayan Sambacı'nın yaz döneminde ise daha büyük bir bonservis bedeli ile gönderilmesi bekleniyor. Gaziantep FK ve Samsunspor (D) maçlarında Göztepe'nin en büyük gol umudu olacak Juan Silva, geçen sezonu ise 7 golle tamamlamıştı. Bu sezon Juan'ın hücumdaki partnerleri olan Janderson 6 gol atarken, devre arası kiralanan Ürdünlü Sabra ve ara dönemde gelen Jeferson 1'er gol kaydetti. Diğer Brezilyalı forvet Guilherme Luiz ise forma bulmakta zorlandı ve siftah yapamadı.