Göz-Göz'de Juan rüzgarı

Trabzonspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Göztepe, Süper Lig'de son iki haftaya 52 puanla 5'inci sırada girmeyi başardı.
İzmir temsilcisinde Brezilyalı golcü Juan Silva, son maçlardaki etkili performansı ve golleriyle takımını taşıyan isim oldu.
Sezon başında vatandaşı Romulo'nun rekor bir bedelle Alman ekibi Leipzig'e satılmasının ardından sarı-kırmızılıların en önemli gol ayağı olan Juan, son 7 karşılaşmada 5 gol atıp 1 de asist yaptı. Toplam gol sayısını 11'e çıkarıp kariyer rekoru kıran 24 yaşındaki futbolcu, Göztepe'nin adeta Avrupa umudu haline geldi.
YAZ DÖNEMİNDE GİDİYOR MU?
Ara transfer döneminde 15 milyon Euro teklif edilmesine rağmen Fransız ekibi Lille'e satılmayan Sambacı'nın yaz döneminde ise daha büyük bir bonservis bedeli ile gönderilmesi bekleniyor. Gaziantep FK ve Samsunspor (D) maçlarında Göztepe'nin en büyük gol umudu olacak Juan Silva, geçen sezonu ise 7 golle tamamlamıştı. Bu sezon Juan'ın hücumdaki partnerleri olan Janderson 6 gol atarken, devre arası kiralanan Ürdünlü Sabra ve ara dönemde gelen Jeferson 1'er gol kaydetti. Diğer Brezilyalı forvet Guilherme Luiz ise forma bulmakta zorlandı ve siftah yapamadı.