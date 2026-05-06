Bahis soruşturmasında tutuklanmıştı! Eyüpspor Başkanı ve eski Asbaşkanı hakkında karar

Haberler Spor

Bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan eski Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile eski Asbaşkan Fatih Kulaksız hakkında tahliye kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Murat Özkaya, 10 Kasım 2025'te tutuklanmıştı. Özkaya hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından işlem yapılmıştı.

16 Ocak 2026'da ise Murat Özkaya'nın sahibi olduğu 8 şirket ile Eyüpspor'a kayyum atanmıştı.

TAHLİYE KARARI GELDİ!

Futboldaki bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Eyüpspor eski Başkanı Murat Özkaya, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi.

