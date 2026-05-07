Yıldızlara servet! İşte yıllık ortalama maaş listesi...

T ÜRKİYE artık sadece voleybolun kalbinin attığı ülke değil, aynı zamanda dünya voleybol ekonomisinin de merkezi haline geldi. Sultanlar Ligi'nde forma giyen yıldız oyuncuların kazançları birçok futbolcuyu geride bırakırken, sponsorluklar ve yayın gelirleriyle birlikte kadın voleybolu dev bir endüstriye dönüştü. Artan yatırımlar, dolup taşan salonlar ve global ilgi sayesinde Türkiye, dünya yıldızlarının ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Sektörden gelen bilgilere göre listenin zirvesinde Vakıfbank'ın Sırp yıldızı Tijana Boskovic yer alıyor. Dünya voleybolunun en dominant isimlerinden biri olarak gösterilen Boskovic'in yıllık gelirinin 2.5-3 milyon dolar arasında olduğu konuşuluyor. Bu rakam, kadın voleybol tarihinin en yüksek kontratları arasında gösteriliyor. Fenerbahçe'nin yıldızı Melissa Vargas'ın ise yıllık 1.5-2 milyon Euro kazandığı belirtiliyor. Milli takım ve kulüp performansıyla dünya voleybolunun en büyük yıldızlarından biri haline gelen Vargas, Sultanlar Ligi'nin ekonomik gücünü ortaya koyan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

REKOR ZEHRA GÜNEŞ'TE

TÜRK oyuncular arasında zirvede VakıfBank'ın milli yıldızı Zehra Güneş bulunuyor. Başarılı orta oyuncunun yaklaşık 1.25 milyon Euro seviyesinde gelir elde ettiği ifade edilirken, sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte bu rakamın çok daha yukarı çıktığı belirtiliyor. Kozmetik, spor giyim ve teknoloji markalarının gözdesi haline gelen Zehra Güneş, sporcu markalaşmasının en güçlü örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Fenerbahçe kaptanı Eda Erdem Dündar'ın yıllık gelirinin 800 bin ile 1 milyon Euro arasında olduğu konuşulurken, Eczacıbaşı'nın milli smaçörü Hande Baladın'ın 700 bin ila 900 bin Euro, VakıfBank'ın başarılı pasörü Cansu Özbay'ın ise 500 bin ila 800 bin Euro arasında kazandığı ifade ediliyor. VakıfBank'ın İtalyan yıldızı Anna Danesi'nin yıllık gelirinin de 400 bin ile 600 bin Euro arasında olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'nin pasörü Alessia Orro'nun yıllık yaklaşık 600 bin Euro maaş aldığı belirtilirken, milli yıldız Ebrar Karakurt'un sponsorluk ve primler hariç yıllık kazancının 800 bin ila 1 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.