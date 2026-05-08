Bodrum turladı

Trendyol 1. Lig'de Play-Off çeyrek finalinde Bodrum FK, sahasında konuk ettiği Pendikspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Ege ekibinin yarı finaldeki rakibi ise Çorum FK oldu. 6. dakikada Sequeira'nın ortasında topu önünde bulan Thuram'ın vuruşu direğin yanından auta gitti. 7. dakikada Hotic'in pasında ceza sahasında Ali Habeşoglu'nun şutu çerçeveyi bulmadı. 8. dakikada Ajeti'nin kullandığı serbest vuruşta Ali Habeşoglu'nun dokunduğu topa Seferi'nin şutunda top kaleci Deniz'de kaldı. 13. dakikada Yusuf'un pasında topla buluşan Seferi'nin şutunda top üstten auta çıktı. 42. dakikada Thuram'ın pasında topla buluşan Bekir'in köşeye giden şutunu kaleci Souza güçlükle kornere çeldi. Karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

GOLLER 2. YARIDA GELDİ

50. dakikada Hotic'in kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Ajeti'nin kafa vuruşunu kaleci Deniz güçlükle çeldi. 55. dakikada Hotic'in kullandığı kornerde Soldo ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0. 71. dakikada Hakan'ın pasında topla buluşan Thuram'ın şutu üstten auta çıktı. 81. dakikada Brazao'nun ortasında Ali Habeşoglu'nun indirdiği topu önünde bulan Seferi farkı ikiye çıkardı: 2-0. Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Bodrum FK sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

YEŞİL-BEYAZLILARDA 6 DEĞİŞİKLİK

BODRUM FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, ligde Sarıyer karşısında sahaya sürdüğü kadrodan farklı olarak Pendikspor karşılaşmasına ilk 11'de yaptığı 6 değişiklikle çıktı. Eşer, Furkan, Cenk, Adem Metin, Alper, Gökdeniz ve Ege'nin yerlerine Ali Aytemur, Berşan, Hotic, Brazao, Seferi ve Ali Habeşoglu'na görev verdi.