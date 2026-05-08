Galatasaray 5. viteste

SÜPER Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, ayrılacak isimler de yavaş yavaş netlik kazanıyor. Sarı-kırmızılılarda sezon sonunda takımdan ayrılması neredeyse kesinleşen isimlerin başında 32 yaşındaki orta saha Mario Lemina gelirken, yönetim bu oyuncunun alternatiflerini belirledi. Galatasaray'da transfer komitesinin, Wolverhampton'dan 25 yaşındaki Joao Gomes, Alman ekibi Köln'den 24 yaşındaki Eric Martel, Porto'dan 24 yaşındaki Alan Varela, Braga'dan 20 yaşındaki Gabriel Moscardo ve Monaco'dan 22 yaşındaki Lamine Camara'dan oluşan bir liste hazırladığı ifade edildi.

SON KARAR BURUK'UN

HAZIRLANAN raporun teknik heyet ve yönetime sunulduğu, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk başta olmak üzere yönetimle yapılacak detaylı incelemelerin ardından son kararın verileceği kaydedildi.