GÖZTEPE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | Trendyol Süper Lig'in 33. haftası: Göztepe - Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü Göztepe, evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak. Peki Göztepe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü, ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak olan Göztepe- Gaziantep FK karşılaşması saat 20.00'da başlayacak.
Maçı, hakem Batuhan Kolak, yönetecek.
GÖZTEPE'NİN LİG'DEKİ İSTATİSTİLİĞİ
Süper Lig'de 32 maçta 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, topladığı 52 puanla 5. sırada bulunuyor.
Geçen hafta Trabzonspor deplasmanından 1-1'lik skorla ayrılan sarı-kırmızılılar, bu sezonun son iç saha maçında seyircisi önünde kazanmak istiyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Göztepe, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.
GÖZTEPE'DE EKSİK
İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan, Krastev ile Janderson'un bu maçta forma giymesi beklenmiyor.