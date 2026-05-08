Haberler Spor Göztepe kendini aştı Göztepe kendini aştı İzmir ekibi, 2024-25 sezonunda 36 karşılaşmada hanesine yazdırdığı 50 puanla 8. sırada yer alırken, bu sezon ligde bitime henüz iki hafta kala 52 puana ulaştı ve Avrupa potasının en ciddi adaylarından oldu. DOĞANCAN BİNGÖL









Trendyol Süper Lig'de Avrupa hedefi için yoluna devam eden Göztepe, bu sezon ortaya koyduğu performansla kendini aştı. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de mücadele ettiği 2024- 25 sezonunda 36 maçta 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 50 puan toplamış, ligi 8. sırada tamamlayarak önemli bir istikrar yakalamıştı. Özellikle sezonun ilk bölümünde oynadığı tempolu futbol ve iç sahadaki etkili performansıyla dikkat çeken İzmir temsilcisi, Süper Lig'de kalıcı olacağının sinyallerini vermişti. Geçtiğimiz sezon Avrupa'yı 4 puan ile kaçıran İzmir temsilcisi, kadroda yaşanan önemli ayrılıklara rağmen yarışın içinde kalmayı başardı. Takımın hücum hattındaki en önemli isimlerden biri olan Romulo'nun ayrılığı sonrasında zaman zaman skor üretmekte zorlanan sarı-kırmızılılar, buna rağmen mücadeleci kimliğinden vazgeçmedi. Teknik heyetin yaptığı hamleler, genç oyuncuların yükselen performansı ve takım savunmasındaki disiplin, Göztepe'nin sezon boyunca ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkenlerden biri oldu.

GEÇEN SENEYİ GEÇTİ

Özellikle büyük maçlarda ortaya koyduğu dirençli oyunla dikkat çeken İzmir ekibi, ligin son düzlüğüne girilirken Avrupa potasının en ciddi adaylarından biri haline geldi. Savunmada Galatasaray'ın ardından 28 gol ile ligin en az gol yiyen 2. takımı konumunda yer alan Göztepe, dengeli oyun yapısıyla birçok rakibine zor anlar yaşattı. Hücumda zaman zaman üretkenlik sorunu yaşansa da takımın saha içindeki mücadele gücü ve pes etmeyen yapısı puan hanesine olumlu yansıdı. Bitime 2 hafta kala oynadığı 32 maçta 13 galibiyet, 13 beraberlik ve sadece 6 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 52 puana ulaşarak geçtiğimiz sezonki toplam puanını şimdiden geride bıraktı. Böylece Göztepe, son yılların en başarılı Süper Lig performanslarından birine imza atarken Avrupa umutlarını da son haftalara taşımayı başardı. Avrupa kupalarına katılım ihtimalini son haftalara taşıyan Göztepe'de camia, uzun yıllar sonra yeniden Avrupa geceleri yaşamanın hayalini kuruyor.