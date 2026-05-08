KSK potada tarihi sınavı bekliyor

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hiç küme düşmeden 52 yıldır aralıksız mücadele eden Karşıyaka, kaderinin belli olacağı son hafta maçına hazırlanıyor. Ligde pazar günü daha önce Play-Off şampiyonluk serileri, Avrupa finalleri ve EuroLeague sınavları gibi tarihi maçlara çıktığı evi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Bursaspor'u hayati kader maçında ağırlayacak yeşil-kırmızılılarda taraftarlar tribünleri yine tıklım tıklım dolduracak.

PETKİMSPOR'U DA BEKLEYECEK

SÜPER Lig'de senelerdir ekol olarak gösterilen Karşıyaka'nın basketbol atmosferi bu kez düşme-kalma maçına ev sahipliği yapacak. Kaf-Kaf, taraftarıyla tek vücut kazanıp aynı saatte rakiplerinden Aliağa Petkimspor'un Tofaş'a deplasmanda yenilmesini bekleyecek. Karşıyaka son hafta maçları sonrası ligde kalmayı başarırsa salon bayram yerine dönecek.